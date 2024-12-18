15 тысяч мусорных контейнеров не хватает в Ростовской области

Врио главы региона сделал вывод, что начинать создание эффективной системы обращения с коммунальными отходами нужно с именно с определения реальной потребности в емкостях и точках сбора мусора. Необходимость в подобных объектах теперь должны уточнить исходя из количества жителей и домов. Позже на основании новых данных можно будет определить необходимые расходы.