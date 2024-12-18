15 тысяч мусорных контейнеров не хватает в Ростовской области

Ситуацию в сфере сбора и утилизации отходов в Ростовской области обсудили на совещании рабочей группы, созданной по поручению врио губернатора региона Юрия Слюсаря. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
Участники совещания отметили, что общей проблемой при работе с мусором сейчас остается нехватка контейнеров и контейнерных площадок.
По предварительным оценкам, в 36 муниципалитетах дополнительно требуется около 7 тысяч контейнерных площадок и больше 15 тысяч контейнеров. При этом точных данных в целом по области пока нет.
Врио главы региона сделал вывод, что начинать создание эффективной системы обращения с коммунальными отходами нужно с именно с определения реальной потребности в емкостях и точках сбора мусора. Необходимость в подобных объектах теперь должны уточнить исходя из количества жителей и домов. Позже на основании новых данных можно будет определить необходимые расходы.
— Самый простой и понятный путь, то, что дает эффект в короткий промежуток времени, это увеличение числа контейнеров. Это то, что я услышал практически во всех докладах, — отметил Юрий Слюсарь.
Напомним, новая модель системы вывоза мусора должна учитывать все составляющие, от сбора и вывоза отходов до контроля санитарных норм и воздействия на серых возчиков.