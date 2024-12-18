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15 тысяч мусорных контейнеров не хватает в Ростовской области

В Ростовской области не досчитались 7 тысяч мусорных площадок и 15 тысяч контейнеров.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию в сфере сбора и утилизации отходов в Ростовской области обсудили на совещании рабочей группы, созданной по поручению врио губернатора региона Юрия Слюсаря. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.

Участники совещания отметили, что общей проблемой при работе с мусором сейчас остается нехватка контейнеров и контейнерных площадок.

По предварительным оценкам, в 36 муниципалитетах дополнительно требуется около 7 тысяч контейнерных площадок и больше 15 тысяч контейнеров. При этом точных данных в целом по области пока нет.

Врио главы региона сделал вывод, что начинать создание эффективной системы обращения с коммунальными отходами нужно с именно с определения реальной потребности в емкостях и точках сбора мусора. Необходимость в подобных объектах теперь должны уточнить исходя из количества жителей и домов. Позже на основании новых данных можно будет определить необходимые расходы.

— Самый простой и понятный путь, то, что дает эффект в короткий промежуток времени, это увеличение числа контейнеров. Это то, что я услышал практически во всех докладах, — отметил Юрий Слюсарь.

Напомним, новая модель системы вывоза мусора должна учитывать все составляющие, от сбора и вывоза отходов до контроля санитарных норм и воздействия на серых возчиков.