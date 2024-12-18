Сергей Полунин покинет Россию

«Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время — и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил Куда поедем, пока неясно, и, надеюсь, только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте, семья была счастлива, и было интересно», — написал артист.