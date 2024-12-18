Сергей Полунин покинет Россию

«Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время — и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил Куда поедем, пока неясно, и, надеюсь, только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте, семья была счастлива, и было интересно», — написал артист.
По словам Полунина, Россия стала для него домом на многие годы.
«Огромная помощь была оказана. Много фантастических спектаклей помогли создать. Все, что нужно и даже больше, мне дали. Спасибо зрителю за поддержку, спасибо всем, кто со мной работал и помогал», — добавил он.
Артист родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. В 1998-м поступил в Киевское хореографическое училище. В 2007 году был принят в труппу лондонского Королевского балета, где два года спустя стал самым молодым премьером за всю ее историю. В 2012-м перешел в Московский Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2020 году Полунин стал директором Севастопольского государственного театра оперы и балета.
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