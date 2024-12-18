Медведев посоветовал редакции The Times быть осторожнее после статьи о Кириллове

Очевидным заказчиком убийства начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника является Украина, это доказывает правоту России в проведении военной операции, заявили в Кремле. Представитель МИД РФ Мария Захарова тоже уверена в виновности Киева. А зампред Совбеза призвал считать «законными целями» всех должностных лиц НАТО, помогающих Украине, после статьи The Times, в которой убийство Кириллова было названо «законным актом обороны». Как в России отреагировали на гибель генерала — в материале «Газеты.Ru».