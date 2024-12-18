В Волгоград из Европы привезли 12 лам и альпак

— Перед заселением мы подготовили для наших животных все необходимое для комфортной жизни: домики, поилки, сено, а также завезли их любимые лакомства, — рассказали в пресс-службе парка.
Среди новых обитателей ЦПКиО две ламы и десять альпак уакайя. В их числе две маленьких альпаки и детеныш ламы с мамой.
Отметим, специально для животных в парке был построен вольер. Однако, по признанию руководства зоны отдыха, — это лишь начало. Совсем скоро в парк переедут кролики, камерунские козочки и европейские лани.