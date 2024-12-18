Создана крупнейшая в мире базу данных о температуре рек в Арктике

Исследования термического режима рек в России и мире активно ведутся лишь в последние десятилетия, при этом ученые испытывают дефицит данных, особенно о температуре речных вод в Арктической зоне. Специалисты МГУ не только собрали их, но и проанализировали особенности изменчивости этого показателя с учетом изменения климата и антропогенного воздействия.