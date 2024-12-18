Создана крупнейшая в мире базу данных о температуре рек в Арктике

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова создали самую крупную в мире базу данных о среднемесячной температуре воды в реках российской Арктики. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Исследования термического режима рек в России и мире активно ведутся лишь в последние десятилетия, при этом ученые испытывают дефицит данных, особенно о температуре речных вод в Арктической зоне. Специалисты МГУ не только собрали их, но и проанализировали особенности изменчивости этого показателя с учетом изменения климата и антропогенного воздействия.
«В состав гидрологической базы вошли данные 287 гидрологических постов за период с 1961 по 2022 гг. Такой массив позволил статистически оценить наличие трендов, рассчитать различия в средних значениях, а также оценить тренды в различных периодах времени», — рассказала заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ Наталья Фролова, чьи слова приводятся в сообщении.
На основе полученных результатов ученые создали карты изменения температур в реках для всей российской Арктики с уточнением причин колебаний.
«Нам удалось показать, что температура воздуха является ведущим фактором в формировании температуры воды, что было ожидаемо, но ее роль значительно [дополняется] различными физико-географическими факторами и, в первую очередь, распространением многолетнемерзлых пород на водосборах», — также уточнила ученый.
Результаты работы, поддержанной грантом РНФ, опубликованы в журнале Applied Sciences.