Разработано устройство для контроля излучения пучка установки СКИФ

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Российские ученые впервые изготовили затвор для очень быстрого перекрывания пучка синхротронного излучения для экспериментальной станции мегасайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)». В основе затвора оборудование, которое раньше поставлялось в Россию только из-за рубежа, сообщили на кафедре оптических информационных технологий Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).
«Сотрудниками кафедры и студентами был спроектирован и изготовлен экспозиционный затвор пучка для станции 1−2 “Структурная диагностика”. Затвор пучка предназначен для очень быстрого перекрывания пучка синхротронного излучения (время открытия/закрытия — не более 10 миллисекунд). Скорость срабатывания затвора определяет время, в течение которого синхротронное излучение будет воздействовать на исследуемый образец и детектор», — рассказали на кафедре.
Там отметили, что полученное устройство позволяет уменьшить интенсивность излучения на пять порядков, то есть оставить 0,001% от исходной плотности мощности. При этом затвор пучка работает в условиях глубокого вакуума, что не допускает применения в конструкции каких-то трущихся частей, подшипников, смазки.
Также затвор обладает надежностью и способен отработать миллионы циклов. Для этого ученые использовали специальные линейные электроприводы, которые называются пьезоактюаторами. Они обладают и достаточным быстродействием, и надежностью, а также не имеют трения. «Такие устройства раньше поставлялись в Россию из-за рубежа, но теперь мы самостоятельно освоили технологию и решили эту задачу: провели необходимые расчеты и моделирование, выбрали доступные для поставки в Россию комплектующие, разработали конструкторскую документацию с учетом наших производственных возможностей, разработали программное обеспечение для управления затвором», — добавили на кафедре вуза.
Ученые провели серию испытаний устройства и подобрали оптимальные режимы работы затвора. Кроме сотрудников НГТУ в работе участвовали специалисты Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН).
О проекте СКИФ.
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения (СИ). Ранее ввод установки, согласно указу президента РФ, был назначен на 31 декабря 2024 года. Однако, как сообщил в декабре губернатор Новосибирской области Андрей Травников, окончательный срок запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области перенесен на 2025 год. Изменения в сроках реализации проекта связаны с тем, что ряд систем для установки был разработан российскими учеными с нуля в условиях отсутствия доступа к иностранному оборудованию.