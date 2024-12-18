Разработано устройство для контроля излучения пучка установки СКИФ

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения (СИ). Ранее ввод установки, согласно указу президента РФ, был назначен на 31 декабря 2024 года. Однако, как сообщил в декабре губернатор Новосибирской области Андрей Травников, окончательный срок запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области перенесен на 2025 год. Изменения в сроках реализации проекта связаны с тем, что ряд систем для установки был разработан российскими учеными с нуля в условиях отсутствия доступа к иностранному оборудованию.