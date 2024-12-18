Олимпийский чемпион Литвинович рассказал, на что потратит часть своего гонорара

В конце олимпийского года Белорусская ассоциация гимнастики подвела на отчетной конференции итоги 2024-го, сообщил телеканал СТВ.
На Играх в Париже белорусский батутист Иван Литвинович стал двукратным олимпийским чемпионом, выиграв вторую Олимпиаду подряд. А в женской части программы Виолетта Бордиловская сенсационно завоевала серебро. Тренирует команду батутистов одна из самых титулованных наставниц Беларуси Ольга Власова.
Тренера и ее учеников чествовали в этот день.
Иван Литвинович поблагодарил руководство страны и спортивной отрасли за условия, в которых есть возможность добиваться наивысших результатов.
Он также объявил, что часть олимпийского гонорара направит на развитие Витебской СДЮШОР, воспитанником которой является.
Ранее мы писали, что Иван Литвинович рассказал, как шел ко второму в карьере золоту Олимпиады: «Нам не давали расслабиться, хотя очень хотелось».