Врачи госпиталя ветеранов войн в Уфе перечислили продукты, продляющие молодость

Названы продукты, которые помогают продлять молодость организма. Как рассказали врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе, для здоровья и хорошего иммунитета стоит добавить в рацион еду, богатую клетчаткой, омегой-3, жирными кислотами, а также цинком, железом и йодом.
К таким продуктам относятся гречка, тыквенные семечки, которые можно добавлять в салат, оливковое масло, а также овощи: они должны занимать не менее 60% от рациона.
Также медики советуют добавить в меню грецкие орехи, морепродукты и кисломолочные продукты.
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