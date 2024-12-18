«Минскстрой» показал, как будет выглядеть скандинавский ЖК в центре Минска

В «Минскстрое» рассказали детали реализации нового проекта жилого комплекса, который будет располагаться в границах улиц Захарова-Андреевская. Это чуть в стороне от центра Минска, а недалеко протекает река Свислочь.
Сообщается, что «Минскстрой» уже приступил к проекту. Это будет суперсовременный ЖК экстра-класса. В жилом комплексе проектируются дома сложного силуэта в скандинавском стиле. У них — скатная ломаная кровля, а сами здания развернуты под разными углами. При этом за счет пропорций зданий создается единый ансамбль, отличающийся все же архитектурными деталями.
Отделка фасадов будет выполняться из материалов под кирпичную кладку, а цветовые решения — в пастельных природных тонах.
Сначала планируется возведение двух домов высотой 17 и 18 этажей, а также — пятиуровневого открытого паркинга. Квартиры в проекте — с панорамными окнами. А на верхних этажах — двухуровневые. Также в проекте — квартиры, которые могут трансформироваться из однушки в двушку, квартиры-студии и даже с окном в ванной комнате.
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