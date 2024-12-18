«Минскстрой» показал, как будет выглядеть скандинавский ЖК в центре Минска

Сначала планируется возведение двух домов высотой 17 и 18 этажей, а также — пятиуровневого открытого паркинга. Квартиры в проекте — с панорамными окнами. А на верхних этажах — двухуровневые. Также в проекте — квартиры, которые могут трансформироваться из однушки в двушку, квартиры-студии и даже с окном в ванной комнате.