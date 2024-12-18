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Элтон Джон заявил, что продолжает работать над новой музыкой

Британский певец Элтон Джон признался, что его тяга к творчеству так же сильна, как и прежде. «Конечно, новая музыка от Элтона Джона будет», — пообещал культовый музыкант своим фанатам.

Источник: Звук

Британский певец Элтон Джон признался, что его тяга к творчеству так же сильна, как и прежде. «Конечно, новая музыка от Элтона Джона будет», — пообещал культовый музыкант своим фанатам.

Как объяснил певец, раньше он вкладывал много сил в гастрольную деятельность. Теперь же, после окончания прощального тура, у него появилось свободное время для написания песен.

«Я всегда стремлюсь что-то создавать», — признался Элтон Джон в программе The Late Show with Stephen Colbert.

Напомним, ранее исполнитель заявлял, что проблемы со зрением мешают ему заниматься музыкой.