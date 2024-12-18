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Следователи раскрыли подробности задержания чиновника Добрых

Бывшего первого зама главы омского минтруда подозревают в превышении должностных полномочий.

В Омске задержали бывшего первого замминистра труда и социального развития Сергея Добрых. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба СК по Омской области.

Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Он стал фигурантом уголовного дела, ранее возбуждённого в отношении директора омского дома-интерната и должностных лиц министерства.

По версии следствия, обвиняемые из личной заинтересованности и в нарушение прав постояльцев дома-интерната и государства, приобрели за счёт дома-интерната автомобиль стоимостью более 3-х миллионов рублей. Машина была передана в управление другому казённому соцучреждению, а фактически использовалась для нужд Сергея Добрых.

Следствие готовит обращение в суд с ходатайством заключить Добрых под домашний арест.

В сентябре 2024 года был задержан директор дома-интерната. Сейчас он под домашним арестом с запретом определенных действий. В начале июня был задержан бывший глава минтруда Омской области Владимир Куприянов. По решению Басманного суда Москвы он арестован до 4 февраля. К этой дате Куприянов будет находиться под стражей уже 7 месяцев.

Расследование уголовного дела продолжается.

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