Следователи раскрыли подробности задержания чиновника Добрых

В сентябре 2024 года был задержан директор дома-интерната. Сейчас он под домашним арестом с запретом определенных действий. В начале июня был задержан бывший глава минтруда Омской области Владимир Куприянов. По решению Басманного суда Москвы он арестован до 4 февраля. К этой дате Куприянов будет находиться под стражей уже 7 месяцев.