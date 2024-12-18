Следователи раскрыли подробности задержания чиновника Добрых

В Омске задержали бывшего первого замминистра труда и социального развития Сергея Добрых. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба СК по Омской области.
Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Он стал фигурантом уголовного дела, ранее возбуждённого в отношении директора омского дома-интерната и должностных лиц министерства.
По версии следствия, обвиняемые из личной заинтересованности и в нарушение прав постояльцев дома-интерната и государства, приобрели за счёт дома-интерната автомобиль стоимостью более 3-х миллионов рублей. Машина была передана в управление другому казённому соцучреждению, а фактически использовалась для нужд Сергея Добрых.
Следствие готовит обращение в суд с ходатайством заключить Добрых под домашний арест.
В сентябре 2024 года был задержан директор дома-интерната. Сейчас он под домашним арестом с запретом определенных действий. В начале июня был задержан бывший глава минтруда Омской области Владимир Куприянов. По решению Басманного суда Москвы он арестован до 4 февраля. К этой дате Куприянов будет находиться под стражей уже 7 месяцев.
Расследование уголовного дела продолжается.