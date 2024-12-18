В Мостовском районе Кубани благоустроили сквер. Общественную территорию в поселке Мостовском обновили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Сквер площадью более 2,5 га находится на пересечении улиц Кооперативной и Строительной. Специалисты сделали пешеходные дорожки, смонтировали освещение и видеонаблюдение, установили детскую и воркаут-площадки. Для водителей подготовили парковку.
«Для проведения тренировок и соревнований оборудовали универсальную спортплощадку», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
Напомним, всего на Кубани в 2024 году приводят в порядок 104 зеленые зоны. Это, в частности, парки, скверы и набережные.