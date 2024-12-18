«У полыньи остались только рыболовные принадлежности». Рыбак трагически погиб под Кричевом

В Кричевском районе рыбак вышел на тонкий лед и утонул. Подробности рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
Трагедия произошла в среду, 18 декабря, на озере Оберемкино, которое находится неподалеку от деревни Калинино, что в Кричевском районе.
Очевидцы позвонили спасателям около 09.35 часов, сообщая об утонувшем человеке. Выяснилось, что 62-летний житель Кричева приехал на озеро порыбачить. Мужчина вышел на тонкий лед и провалился под воду.
Полынья была обнаружена в 30 метрах от берега. Вблизи нее остались рыболовные снасти. Спасатели и водолазы ОСВОД подобрались к полынье при помощи спасательной доски. Тело утонувшего мужчины нашли на глубине три метра.
В МЧС обратили внимание, что толщина льда на озере сейчас около 2 — 3 сантиметров и имеются промоины.
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