В Ростовской области предложили ограничить продажу энергетиков

В Ростовской области предложили запретить продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, на территориях социальных объектов. Соответствующий законопроект вынесли на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Дона.
Если закон утвердят, то с 1 марта 2025 года энергетики нельзя будет продавать «в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для образовательной, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта».
Инициатива должна защитить здоровье жителей региона.
Известно, что предложение внес врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Также идею поддержали в донской прокуратуре. Проект закона уже зарегистрировали и передали в комитет по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям ЗСРО.