В Уфе пройдет крупномасштабное мультиспортивное событие

Как рассказали в пресс-службе Российского Союза боевых искусств, в столицу Башкирии приедут около пяти тысяч участников из 60 регионов страны и зарубежья, которые будут соревноваться в 30 видах. Также в рамках спартакиады состоятся мастер-классы, семинары и показательные выступления.