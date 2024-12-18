В Уфе пройдет крупномасштабное мультиспортивное событие

В Башкирии пройдет XX международная спартакиада боевых искусств. Крупное спортивное событие объединит сотни спортсменов, выступающих в десятках различных видов спорта.
Как рассказали в пресс-службе Российского Союза боевых искусств, в столицу Башкирии приедут около пяти тысяч участников из 60 регионов страны и зарубежья, которые будут соревноваться в 30 видах. Также в рамках спартакиады состоятся мастер-классы, семинары и показательные выступления.
Завершающим событием спартакиады станет гран-при под эгидой международной всестилевой бойцовской лиги «ICLAS-MMA», Fight show — Combat Ring XXXX.
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