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В Сочи для пострадавших в стихии ночью 18 декабря открыли горячую линию

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина на курорте открыли телефон горячей линии для жителей, которые пострадали в результате природных ЧС, произошедших в ночь на 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Звонки принимаются круглосуточно по телефонам: 112, 8 (862) 266−06−30.

В ночь на 18 декабря Сочи застала непогода. Основной удар стихии пришелся на Хостинский и Адлерский районы. В городе сошли сразу 13 оползней, два населенных пункта оказались отрезаны.

Утром из берегов вышла река Хорота. Вода зашла в несколько домов и придомовых территорий. Подтопленным также был участок федеральной трассы. На самых сложных участках власти ввели режим ЧС.

Мэр Сочи отмечал, что в городе зафиксировано много нарушений работы объектов газовой и энергетической инфраструктуры. Все службы пытаются оперативно вернуть в дома жителей свет, газ и тепло.