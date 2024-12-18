В Сочи для пострадавших в стихии ночью 18 декабря открыли горячую линию

Звонки принимаются круглосуточно по телефонам: 112,
В ночь на 18 декабря Сочи застала непогода. Основной удар стихии пришелся на Хостинский и Адлерский районы. В городе сошли сразу 13 оползней, два населенных пункта оказались отрезаны.
Утром из берегов вышла река Хорота. Вода зашла в несколько домов и придомовых территорий. Подтопленным также был участок федеральной трассы. На самых сложных участках власти ввели режим ЧС.
Мэр Сочи отмечал, что в городе зафиксировано много нарушений работы объектов газовой и энергетической инфраструктуры. Все службы пытаются оперативно вернуть в дома жителей свет, газ и тепло.