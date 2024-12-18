В Казани создадут сервис для застройщиков — он будет включать информацию по 150 параметрам

В столице Татарстана разрабатывают сервис, который будет полезен застройщикам, инвесторам и девелоперам. По кадастровому номеру земельного участка пользователи смогут узнать информацию об объекте по 150 параметрам в один клик. Сервис запустят в следующем году. Он будет работать на базе Комплексной муниципальной геоинформационной системы (КМГИС). Об этом стало известно на XXXV сессии Казанской городской Думы в Ратуше, которую провел мэр Ильсур Метшин.
«Комплексная муниципальная геоинформационная система, цифровой двойник, интеллектуальные городские помощники, сервис “Сити софт”, единый городской дашборд — это технологии, которые определяют рельеф умной Казани. При этом наши инициативы становятся все шире и сложнее, поэтому нам нужна сильная команда с ИТ-компетенциями. Благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова мы создали Центр городской трансформации, у нас есть все возможности для непрерывного развития».
Он подчеркнул, что цифровая трансформация — это не прихоть, а стратегическая необходимость и ключевой элемент развития города. «За восемь лет сроки предоставления муниципальных услуг сократились в среднем в четыре раза, по некоторым — в семь раз. И это не предел для нас. Мы мечтаем о минимальных сроках — вплоть до одного дня. Мы будем продолжать над этим совместно системно работать», — добавил глава города.
На сегодня 100% социально значимых муниципальных услуг оцифрованы. При этом большинство обращений (80%) поступает в электронном виде — при национальном плане 64% для городов подобных Казани. Сроки предоставления услуг удалось сократить благодаря их автоматизации и цифровизации данных — эту работу вели с опорой на КМГИС. «У нас есть большие надежды, что некоторые услуги, когда будем владеть всей информацией, будем оказывать проактивно — когда еще житель не сформировал заявление, но потребность появилась. Мы будем предлагать услугу, а не ждать заявки», — пояснил заместитель руководителя исполкома города Радик Шафигуллин.
Сейчас КМГИС имеет полный функционал для обеспечения градостроительной деятельности, поэтому на основе системы планируют запустить сервис для застройщиков. «Сейчас строителям и девелоперам приходится просматривать и анализировать порядка 150 данных, чтобы принять решение о введении того или иного земельного участка в оборот. Это огромное количество цифр и информации. Мы полностью автоматизируем процесс. Сервис позволит в один клик по кадастровому номеру земельного участка получать данные. На сегодня оцифровано 95% необходимой информации. Это благоприятно скажется на инвестиционном климате, работе девелоперов и строителей», — разъяснил докладчик.
Еще один перспективный проект — 3D-модель Казани, которую удалось создать в этом году. Платформа помогает видеть виртуально весь город, моделировать его развитие и различные ситуации. Для этого понадобилось оцифровать порядка 2,2 тыс. км дорог, 800 тыс. объектов, в том числе остановки, рекламные конструкции, малые архитектурные формы. Сейчас двойнику не хватает «натуральности», которую пока невозможно добавить из-за запрета полетов дронов.
Сервис будет удобен архитектурным и строительным компаниям, потому что каждая заинтересованная сторона сможет с помощью модели лучше понять, как новые объекты будут вписываться в существующий ландшафт и влиять на текущую застройку. Уже проведены собеседования с более 70 организациями, которым рассказали о правилах пользования системой.
Камила Вильданова.