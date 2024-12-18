В Казани создадут сервис для застройщиков — он будет включать информацию по 150 параметрам

Он подчеркнул, что цифровая трансформация — это не прихоть, а стратегическая необходимость и ключевой элемент развития города. «За восемь лет сроки предоставления муниципальных услуг сократились в среднем в четыре раза, по некоторым — в семь раз. И это не предел для нас. Мы мечтаем о минимальных сроках — вплоть до одного дня. Мы будем продолжать над этим совместно системно работать», — добавил глава города.