Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 920 человек подали заявку на участие в «Фабрике музыки» в 2024 году

В этом году свыше 920 исполнителей, менеджеров и продюсеров захотели стать частью проекта «Фабрика музыки» от Агентства креативных индустрий. Технологическим партнером события выступило приложение СТУДИО от HiFi-стриминга Звук.

Источник: Звук

В этом году свыше 920 исполнителей, менеджеров и продюсеров захотели стать частью проекта «Фабрика музыки» от Агентства креативных индустрий. Технологическим партнером события выступило приложение СТУДИО от HiFi-стриминга Звук.

Возможность присоединиться к одной из трех резиденций получили 90 человек. Все они были распределены по командам, состоящим из трех участников: артиста, менеджера и продюсера.

В ходе работы в общей сложности было создано 30 музыкальных проектов и заключено 6 контрактов с музыкальными лейблами. Но на этом история не заканчивается, ведь в 2025 году планируется подписание договоров еще с 24 артистами.

После первой резиденции исполнительница Чурдаль (Ксения Чурдалева) получила приглашение на шоу «Залетай в тренды» на канале МУЗ ТВ. Также она заключила контракт с Yappy Music. С этим же лейблом начала сотрудничество другая участница проекта Leroo (Валерия Петрова), решившая продолжить совместную работу с продюсером Игорем Гондой.

Три менеджера из второй резиденции: Анна Стрига, Софья Полякова и Михаил Подвальный получили приглашения на стажировку в INDI Music. Еще один участник, автор-исполнитель gleb korolev (Глеб Королев), стал подписантом лейбла The Fence.

По окончании третьей резиденции артист VETRA (Данил Фалалеев) заключил контракт с МТС Лейблом, JUMMY (Даниал Жумаканов) выиграл контракт на полное продюсерское сопровождение от Sound Media, а RODNAYA (Анастасия Родная) выступила на концерте Антохи MC на VK Stadium.

В этом году также были организованы три бесплатных концерта в клубе «16 тонн». Их посетили более 300 человек.

Ранее HiFi-стриминг Звук провел итоговую презентацию музыкальных новинок 2024 года.