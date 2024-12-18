Более 920 человек подали заявку на участие в «Фабрике музыки» в 2024 году

В этом году свыше 920 исполнителей, менеджеров и продюсеров захотели стать частью проекта «Фабрика музыки» от Агентства креативных индустрий. Технологическим партнером события выступило приложение СТУДИО от HiFi-стриминга Звук.
Возможность присоединиться к одной из трех резиденций получили 90 человек. Все они были распределены по командам, состоящим из трех участников: артиста, менеджера и продюсера.
В ходе работы в общей сложности было создано 30 музыкальных проектов и заключено 6 контрактов с музыкальными лейблами. Но на этом история не заканчивается, ведь в 2025 году планируется подписание договоров еще с 24 артистами.
После первой резиденции исполнительница Чурдаль (Ксения Чурдалева) получила приглашение на шоу «Залетай в тренды» на канале МУЗ ТВ. Также она заключила контракт с Yappy Music. С этим же лейблом начала сотрудничество другая участница проекта Leroo (Валерия Петрова), решившая продолжить совместную работу с продюсером Игорем Гондой.
Три менеджера из второй резиденции: Анна Стрига, Софья Полякова и Михаил Подвальный получили приглашения на стажировку в INDI Music. Еще один участник, автор-исполнитель gleb korolev (Глеб Королев), стал подписантом лейбла The Fence.
По окончании третьей резиденции артист VETRA (Данил Фалалеев) заключил контракт с МТС Лейблом, JUMMY (Даниал Жумаканов) выиграл контракт на полное продюсерское сопровождение от Sound Media, а RODNAYA (Анастасия Родная) выступила на концерте Антохи MC на VK Stadium.
В этом году также были организованы три бесплатных концерта в клубе «16 тонн». Их посетили более 300 человек.
Ранее HiFi-стриминг Звук провел итоговую презентацию музыкальных новинок 2024 года.