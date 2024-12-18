Ленобласть и Карелия построят новый причал для круизных и скоростных судов

А в 2025 году в районе Салми начнут строить новый пассажирский причал для круизного и скоростного флота. Планируют создать большой кластер, который сможет принимать туристов, прибывающих на поездах, автомобилях и водном транспорте. В августе 2025 года к этим островам зайдет «Большая регата», которая пройдет в рамках фестиваля «Ладога Фест».