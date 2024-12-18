Казахстанцы смогут не платить за проезд по плохим платным дорогам

«Мы хотим предусмотреть такую норму в соответствующих документах: если на платных участках где производится некачественное предоставление услуг, в виде не только затора, не только очистки снежного покрытия, но и в виде ремонтных работ, то мы эти участки, не полностью всю (дорогу — прим.авт.), а именно этот участок, о котором мы говорим, исключаем из платных. Сейчас законодательная работа проводится», — сообщил Иманашев.
По мнению главы «КазАвтоЖол», такой подход будет справедливым. Отметим, по информации официального сайта «КазАвтоЖол», на сегодняшний день в Республике Казахстан функционирует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км, в том числе: 11 участков 1 технической категории протяженностью 2161 км. технической категории, 6 участков 2 и 3 технической категории протяженностью 1060 км.
Первый участок — «Астана-Щучинск». Это автодорога стала платной с 2013 года. С января 2019 года на платной основе заработали трассы’Астана — Темиртау«, “Алматы — Хоргос” и “Алматы — Конаев”. С 23 ноября 2021 года на платной основе заработали трассы “Астана — Павлодар”, “Тараз — Кайнар”, “Шымкент — Кызылорда”, “Шымкент — Тараз”, “Шымкент — гр. Узбекистана”, “Конаев — Талдыкорган”, “Щучинск — Кокшетау”. В 2023 г. поэтапно в период с 8 октября по 1 декабря на платной основе заработали еще 6 платных участков автодорог “Павлодар — Калбатау”; “Бейнеу — Акжигит”, “Уральск — Самара”; “Павлодар -Омск”; “Кокшетау — Петропавловск”; “Уральск — Саратов”.