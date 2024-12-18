Казахстанцы смогут не платить за проезд по плохим платным дорогам

«Мы хотим предусмотреть такую норму в соответствующих документах: если на платных участках где производится некачественное предоставление услуг, в виде не только затора, не только очистки снежного покрытия, но и в виде ремонтных работ, то мы эти участки, не полностью всю (дорогу — прим.авт.), а именно этот участок, о котором мы говорим, исключаем из платных. Сейчас законодательная работа проводится», — сообщил Иманашев.