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Генштаб ВС России сообщил о подготовке с Беларусью учений «Запад-2025»

Основным мероприятием армии России будут учения с Беларусью «Запад-2025».

Источник: Комсомольская правда

В Генеральном штабе Вооруженных сил России сказали, что основным мероприятием подготовки ВС России в 2025 году станут совместные с Беларусью учения, передает ТАСС.

Совместные стратегические учения армий Беларуси и России «Запад-2025» запланированы на следующий год. И это будет основное мероприятия подготовки российских Вооруженных сил.

— Основным мероприятием подготовки Вооруженных сил станет совместное стратегическое учение с вооруженными силами Беларуси «Запад-2025», — прокомментировал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Напомним, в 2024-м основным мероприятием подготовки российской армии было командно-штабное учение «Океан-2024». Где привлекались силы флотов и Каспийской флотилии, а также соединения и воинские части Воздушно-космических сил.

Тем временем Генассамблея ООН приняла резолюцию Беларуси и России о борьбе с неонацизмом.

И мы писали, что по данным соцопроса 56% белорусов связывают надежду на будущее с решениями власти. Также соцопрос показал, что более 67% белорусов считают мир самой большой ценностью.