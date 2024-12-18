Генштаб ВС России сообщил о подготовке с Беларусью учений «Запад-2025»

В Генеральном штабе Вооруженных сил России сказали, что основным мероприятием подготовки ВС России в 2025 году станут совместные с Беларусью учения, передает ТАСС.
Совместные стратегические учения армий Беларуси и России «Запад-2025» запланированы на следующий год. И это будет основное мероприятия подготовки российских Вооруженных сил.
— Основным мероприятием подготовки Вооруженных сил станет совместное стратегическое учение с вооруженными силами Беларуси «Запад-2025», — прокомментировал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Напомним, в 2024-м основным мероприятием подготовки российской армии было командно-штабное учение «Океан-2024». Где привлекались силы флотов и Каспийской флотилии, а также соединения и воинские части Воздушно-космических сил.
Тем временем Генассамблея ООН приняла резолюцию Беларуси и России о борьбе с неонацизмом.
И мы писали, что по данным соцопроса 56% белорусов связывают надежду на будущее с решениями власти. Также соцопрос показал, что более 67% белорусов считают мир самой большой ценностью.