Спасатели МЧС тушили загоревшуюся церковь в Витебске

В Витебске загорелась церковь. Подробности 18 декабря сообщили в пресс-службе МЧС.
Как рассказали в ведомстве, возгорание произошло в храме, который располагается на улице 3-я Азино в областном центре. Прибывшие по вызову спасатели обнаружили плотное задымление внутри церкви.
Около 15.30 часов в МЧС сообщили, что пожар в церкви удалось локализовать. Но подразделения спасателей продолжили работать на месте возгорания.
— По оперативным данным пострадавших нет, — уточнили в пресс-службе.
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