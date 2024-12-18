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Спасатели МЧС тушили загоревшуюся церковь в Витебске

МЧС: церковь загорелась в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске загорелась церковь. Подробности 18 декабря сообщили в пресс-службе МЧС.

Как рассказали в ведомстве, возгорание произошло в храме, который располагается на улице 3-я Азино в областном центре. Прибывшие по вызову спасатели обнаружили плотное задымление внутри церкви.

Около 15.30 часов в МЧС сообщили, что пожар в церкви удалось локализовать. Но подразделения спасателей продолжили работать на месте возгорания.

— По оперативным данным пострадавших нет, — уточнили в пресс-службе.

Еще ГАИ со стрельбой задержала пьяную бесправницу в Копыльском районе.

И в МЧС сообщали, что рыбак трагически погиб под Кричевом: «У полыньи остались только рыболовные принадлежности».