Разрушенный мост через Ургу отремонтировали в Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», мост на дороге «Воротынец — Спасское — Сергач» частично обрушился в сентябре 2022 года. Причиной случившегося власти считают несанкционированный проезд по переправе большегрузов весом более 30 тонн.
Новый мост длиной 110 м и шириной 10 м может выдержать до 60 тонн. Расчетная скорость движения по переправе составляет 80 км/ч. На участке построили ливневую канализацию с очистными сооружениями. Подрядчиком выступило нижегородское ООО «Мостсервис», говорится на портале госзакупок. Стоимость контракта составила 358,2 млн руб.
Мост через Ургу отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в 2024 году по нему планируется привести в порядок более 400 км дорог Нижегородской области, на это выделили 11,4 млрд руб.