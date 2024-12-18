Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разрушенный мост через Ургу отремонтировали в Нижегородской области

Мост через реку Ургу на границе Спасского и Воротынского округов открылся после ремонта. По переправе возобновили движение, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Источник: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», мост на дороге «Воротынец — Спасское — Сергач» частично обрушился в сентябре 2022 года. Причиной случившегося власти считают несанкционированный проезд по переправе большегрузов весом более 30 тонн.

Новый мост длиной 110 м и шириной 10 м может выдержать до 60 тонн. Расчетная скорость движения по переправе составляет 80 км/ч. На участке построили ливневую канализацию с очистными сооружениями. Подрядчиком выступило нижегородское ООО «Мостсервис», говорится на портале госзакупок. Стоимость контракта составила 358,2 млн руб.

Мост через Ургу отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в 2024 году по нему планируется привести в порядок более 400 км дорог Нижегородской области, на это выделили 11,4 млрд руб.

строительство