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Психолог УФСИН из Омска завоевал серебро на чемпионате России по шахматам

Омич вошел в число призеров в престижном шахматном турнире среди госслужащих со всей России.

Источник: Комсомольская правда

Начальник психологической службы УФСИН из Омска завоевал серебро в финальном этапе турнира «Гослига по шахматам», в котором приняли участие лучшие шахматисты ведомственных учреждений. Максим Майоров проявил высокое мастерство и занял второе место в напряженной борьбе.

В турнире приняли участие 18 сильнейших шахматистов, которые прошли отборочные этапы в течение года. Соревнования проходили в дисциплинах «рапид» и «блиц», победители определялись по сумме результатов двух финальных этапов.

Фото: ФСИН России по Омской области.

Кроме того, Максим Майоров был включен в состав сборной команды ФСИН России. Пять лучших шахматистов представляли пенитенциарное ведомство на финальном этапе турнира среди органов государственной власти. Мероприятие прошло в Москве 14 декабря 2024 года.

По итогам соревнований сборная команда ФСИН России заняла второе место, набрав 799 очков.