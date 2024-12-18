Психолог УФСИН из Омска завоевал серебро на чемпионате России по шахматам

Начальник психологической службы УФСИН из Омска завоевал серебро в финальном этапе турнира «Гослига по шахматам», в котором приняли участие лучшие шахматисты ведомственных учреждений. Максим Майоров проявил высокое мастерство и занял второе место в напряженной борьбе.
В турнире приняли участие 18 сильнейших шахматистов, которые прошли отборочные этапы в течение года. Соревнования проходили в дисциплинах «рапид» и «блиц», победители определялись по сумме результатов двух финальных этапов.
Фото: ФСИН России по Омской области.
Кроме того, Максим Майоров был включен в состав сборной команды ФСИН России. Пять лучших шахматистов представляли пенитенциарное ведомство на финальном этапе турнира среди органов государственной власти. Мероприятие прошло в Москве 14 декабря 2024 года.
По итогам соревнований сборная команда ФСИН России заняла второе место, набрав 799 очков.