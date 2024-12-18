Более 400 взрывоопасных боеприпасов нашли в Ростовской области с начала года

С начала 2024 года на территории Ростовской области обнаружили 417 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
По словам чиновника, большую часть потенциально опасных предметов нашли в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Багаевском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Тарасовском районах.
— Военные действия на территории Ростовской области завершились более 80 лет назад, но до сих пор в регионе находят боеприпасы, оружие и технику, — отметил Сергей Бодряков.
Напомним: при обнаружении боеприпасов, даже старых и безопасных на вид, нужно обозначить место подручными средствами и как можно скорее позвонить по номеру «112». Нельзя передвигать, разбирать или бросать в костер подобные предметы.