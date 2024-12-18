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В деревню в Башкирии зашла обессиленная рысь

В Башкирии в деревню Кутаново Бурзянского района забрела рысь. Об этом сообщается в telegram-канале заповедника «Шульган-Таш».

Источник: telegram-канал заповедника «Шульган-Таш»

Кутаново находится на территории национального парка «Башкирия». Хищника заметили жители населённого пункта.

«На территории заповедника встречается очень редко. Что же заставило эту красавицу придти к людям? По мнению М. Н. Косарева, хищнику сложно передвигаться по обильному и рыхлому снегу, следовательно, тяжело охотиться на зайцев. Обессилевшая рысь пришла к жилью в поисках лёгкого пропитания. Жители деревни очень насторожены: рысь — хоть и красивое животное, но очень опасное, может напасть и на ребёнка. Наши сотрудники призывают к осторожности, особенно в тёмное время суток. Учитывая редкость вида, нужно немножко переждать, не убивать рысь, скоро она уйдет сама», — говорится в сообщении.