В деревню в Башкирии зашла обессиленная рысь

«На территории заповедника встречается очень редко. Что же заставило эту красавицу придти к людям? По мнению М. Н. Косарева, хищнику сложно передвигаться по обильному и рыхлому снегу, следовательно, тяжело охотиться на зайцев. Обессилевшая рысь пришла к жилью в поисках лёгкого пропитания. Жители деревни очень насторожены: рысь — хоть и красивое животное, но очень опасное, может напасть и на ребёнка. Наши сотрудники призывают к осторожности, особенно в тёмное время суток. Учитывая редкость вида, нужно немножко переждать, не убивать рысь, скоро она уйдет сама», — говорится в сообщении.