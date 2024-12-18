Результаты расчетов российских ученых улучшат защиту самолетов от обледенения

Одну из самых больших угроз для самолетов и беспилотных летательных аппаратов несет то, что в процессе полета на поверхности их крыльев и фюзеляжа возникают ледяные наросты, которые увеличивают массу судна, ухудшают его аэродинамические характеристики и нарушают работу датчиков. Как правило, эти наросты возникают в результате столкновения судна с каплями переохлажденной воды, для защиты от которых на конструктивные элементы наносятся различные водоотталкивающие покрытия.