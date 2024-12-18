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Вечерние многокилометровые пробки сковали улицы Уфы

На дорогах Уфы образовались пробки.

Источник: Комсомольская правда

Уфа стоит в вечерних пробках. На данный момент дорожная ситуация оценивается в семь баллов, однако заторы растянулись на километры.

Так, «красным горит» проспект Салавата Юлаева. Тут пробка начинается от мечети Ар-Рахим и тянется почти до театра «Нур». Всему виной, судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки», авария в среднем ряду около театра.

Также заторы фиксируются на улицах Заки Валиди, Коммунистической, Кирова, Цюрупы и Ленина. Традиционно стоит западная часть Уфы: Галле, Зорге и Пархоменко.

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