Хирурги омской БСМП № 1 спасли 76-летнюю женщину от смертельной патологии кишечника

76-летняя пациентка поступила в БСМП № 1 с жалобами на сильные боли в животе, высокую температуру и задержку стула. В ходе обследования врачи диагностировали у нее острую дивертикулярную болезнь с перфорацией стенки толстой кишки, осложненную воспалением.
Дивертикулы — это выпячивания стенки кишки, которые часто возникают в слабых местах на фоне застоя содержимого. Хирурги спасли пациентку и провели оперативное вмешательство.
Дивертикулярная болезнь кишечника чаще всего встречается у людей после 60 лет. Ее развитие может быть связано с генетической предрасположенностью, недостатком клетчатки в рационе, длительным приемом определенных лекарств и малоподвижным образом жизни.
Чтобы предотвратить возникновение дивертикулита, медики рекомендуют употреблять достаточное количество жидкости, продуктов, богатых клетчаткой, нежирных сортов мяса и рыбы, кисломолочных продуктов и овощей. Если вы испытываете симптомы дивертикулярной болезни, не откладывайте визит к врачу. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать серьезных осложнений.