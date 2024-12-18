Премьер Головченко заявил о проблемах туризма в Беларуси, упомянув выход к морю

Головченко напомнил, что для ряда стран именно туризм является привлекающей валюту в страну сферой. При этом, заявил премьер, что тут нет прямой зависимости курортная страна или нет, имеется ли выход к морю. Главное, по его словам, эффективность раскрытия потенциала туризма в республике на фоне уникальных возможностей страны и высоких компетенций в том же оздоровительном туризме. При этом Роман Головченко отметил «достаточно высокий уровень оказываемых услуг за разумную плату».