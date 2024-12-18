Премьер Головченко заявил о проблемах туризма в Беларуси, упомянув выход к морю

Премьер-министр Роман Головченко высказался на заседании Совета министров о ситуации в туризме и его проблемах Беларуси, упомянув выход к морю. Об этом пишет Sputnik.by.
Головченко напомнил, что для ряда стран именно туризм является привлекающей валюту в страну сферой. При этом, заявил премьер, что тут нет прямой зависимости курортная страна или нет, имеется ли выход к морю. Главное, по его словам, эффективность раскрытия потенциала туризма в республике на фоне уникальных возможностей страны и высоких компетенций в том же оздоровительном туризме. При этом Роман Головченко отметил «достаточно высокий уровень оказываемых услуг за разумную плату».
И хотя доклады регулятора о выполнении государственных программ по туризму, как сказал премьер-министр, «бодрые», сфера «не дает ожидаемой отдачи для ВВП».
— Динамика есть, но она отнюдь не впечатляющая, самое главное — пока не чувствуется системных подходов к повышению роли этой сферы в экономике страны, — уверен Головченко.
По его словам, после трудностей из-за ковидных ограничений отрасль восстановилась. А ожидаемый в 2024-м экспорт туруслуг на уровне $279 миллионов уже выше показателей до пандемии. Правда, основа этого экспорта — российские туристы. И заметных решений по диверсификации рынка в сфере не было.
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