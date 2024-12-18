Минтруда сказало, что работника не могут отстранить за опоздание на работу

Так, основания для отстранения работника от работы описаны в Трудовом кодексе (ст. 49). В частности, наниматель должен не допустить к работе пьяного работника или заболевшего сотрудника, если это мешает выполнению работы. От работы также отстраняют сотрудника, который не использует средства индивидуальной защиты, не прошел инструктаж (стажировку, проверку знаний по вопросам охраны труда), не прошел медосмотр и т.д.