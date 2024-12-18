Минтруда сказало, что работника не могут отстранить за опоздание на работу

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, могут ли отстранять от работы в Беларуси за опоздание на работу, информирует телеграм-канал Департамента госинспекции труда.
С вопросом обратился сотрудник, которого отстранили от работы за 15-минутное опоздание. Однако в ведомстве сказали, что подобные решения нанимателя неправомерны.
Так, основания для отстранения работника от работы описаны в Трудовом кодексе (ст. 49). В частности, наниматель должен не допустить к работе пьяного работника или заболевшего сотрудника, если это мешает выполнению работы. От работы также отстраняют сотрудника, который не использует средства индивидуальной защиты, не прошел инструктаж (стажировку, проверку знаний по вопросам охраны труда), не прошел медосмотр и т.д.
В Минтруда подчеркнули, что опоздание работника на работу не является поводом для его отстранения от работы в день опоздания.
— Таким образом, нанимателем не правомерно издан приказ об отстранении, — прокомментировали в Департаменте госинспекции труда.
И мы писали, что по данным соцопроса 56% белорусов связывают надежду на будущее с решениями власти. Также соцопрос показал, что более 67% белорусов считают мир самой большой ценностью.