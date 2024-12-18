Премьер Головченко заявил о нехватке гостиниц эконом-класса в Беларуси и проблемах с сервисом

Премьер-министр Роман Головченко высказался на заседании Совета министров о нехватке гостиниц эконом-класса в Беларуси. Об этом пишет Sputnik.by.
Говоря о развитии инфраструктуры для гостей страны, Головченко сказал:
— К сожалению, для размещения организованных туристских групп недостаточно гостиниц эконом-класса.
Не хватает прогресса и в сфере общепита как раз в туристических регионах. Потому, сказал премьер, внутренний туризм больше ориентирован на поездки в один — два дня. А рядом с восстановленными государством парками и усадьбами часто нет ни мест размещения, ни пунктов для питания, ни парковок.
При этом, подчеркнул Головченко, туристы сегодня стали более требовательны. Но сервис в отелях (в частности, речь шла о райцентрах) не впечатляет приезжих, вызывая нарекания.
Также премьер заявил о проблемах туризма в Беларуси, упомянув выход к морю.
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