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Премьер Головченко заявил о нехватке гостиниц эконом-класса в Беларуси и проблемах с сервисом

Премьер Головченко заявил о нехватке гостиниц эконом-класса в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Роман Головченко высказался на заседании Совета министров о нехватке гостиниц эконом-класса в Беларуси. Об этом пишет Sputnik.by.

Говоря о развитии инфраструктуры для гостей страны, Головченко сказал:

— К сожалению, для размещения организованных туристских групп недостаточно гостиниц эконом-класса.

Не хватает прогресса и в сфере общепита как раз в туристических регионах. Потому, сказал премьер, внутренний туризм больше ориентирован на поездки в один — два дня. А рядом с восстановленными государством парками и усадьбами часто нет ни мест размещения, ни пунктов для питания, ни парковок.

При этом, подчеркнул Головченко, туристы сегодня стали более требовательны. Но сервис в отелях (в частности, речь шла о райцентрах) не впечатляет приезжих, вызывая нарекания.

Также премьер заявил о проблемах туризма в Беларуси, упомянув выход к морю.

Тем временем белорус Вадим Галыгин и наставница «Фактор.BY» Ольга Бузова могут стать лучшими телеведущими России. А белорусский певец Руслан Алехно показал жену, дочь и родителей в своем новом клипе.

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