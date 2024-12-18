Премьер Головченко заявил о нехватке гостиниц эконом-класса в Беларуси и проблемах с сервисом

Не хватает прогресса и в сфере общепита как раз в туристических регионах. Потому, сказал премьер, внутренний туризм больше ориентирован на поездки в один — два дня. А рядом с восстановленными государством парками и усадьбами часто нет ни мест размещения, ни пунктов для питания, ни парковок.