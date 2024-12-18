Дима Билан рассказал, каких треков сейчас недостает музыкальной индустрии

«Предложений сейчас масса, миллионы, и артистов тоже становится много. Как будто бы сейчас перенасыщен эфир музыкальной информацией, может быть, это мой субъективный взгляд, конечно, но мне кажется, что не хватает песен большой формы», — поделился Билан своим мнением с ТАСС. Что конкретно подразумевается под понятием «большая форма», музыкант не пояснил.