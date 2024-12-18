Белгидромет сказал, будет ли мороз в Беларуси на Новый год

В Белгидромете сообщили прогноз погоды в новогоднюю ночь в Беларуси, передает Sputnik Беларусь.
Так, в Белгидромете сообщили, что предварительные прогнозы на предновогодний день и новогоднюю ночь предвещают тепло. Синоптики обратили внимание на то, что сейчас температура воздуха на 5 — 9 градусов превышает климатическую норму. Поэтому при незначительном понижении температур, все равно будет теплее обычного.
— Осадки поэтому тоже будут в смешанной фазе, это дождь, который будет переходить в мокрый снег, где-то со снегом, — добавили эксперты.
Не исключили в Белгидромете к новогодней ночи и образование снежного покрова, который, увы, будет подтаивать из-за «плюса» на термометрах.
— Надеяться на мороз в новогоднюю ночь пока не стоит, но будем смотреть ближе к сроку, — резюмировала начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.
К слову, и предварительный прогноз европейских синоптиков не обещает белорусам морозный Новый год, добавляет тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Например, в ансамблевом прогнозе Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды сказано, что до конца декабря зиму в Беларуси ожидать не следует, так как температура будет по-прежнему на 3 — 6 градусов выше нормы, как будет довольно тепло и в начале января 2025 года.
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