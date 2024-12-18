Белгидромет сказал, будет ли мороз в Беларуси на Новый год

Например, в ансамблевом прогнозе Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды сказано, что до конца декабря зиму в Беларуси ожидать не следует, так как температура будет по-прежнему на 3 — 6 градусов выше нормы, как будет довольно тепло и в начале января 2025 года.