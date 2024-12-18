Власти Краснодара опубликовали подробную афишу новогодних мероприятий

В афише — театральные представления, ярмарки, спортивные забеги и экскурсии, которые пройдут по всем районам кубанской столицы.



21 декабря в парках города откроются первые новогодние ёлки. Для детей и взрослых организуют концерты, игровые программы и творческие мастер-классы, которые будут проходить локально в каждом округе.



До 31 декабря в Краснодаре работают ярмарки новогодних украшений, где можно приобрести ёлочные игрушки, гирлянды и сувениры. В этот период также продолжает работу новогодняя почта: на ул. Рашпилевской, 60 установлен ящик для посланий Деду Морозу.



С 20 декабря стартует Рождественская ярмарка на Пушкинской площади, которая будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 до 12 января. Здесь можно приобрести праздничные сувениры, деликатесы и поучаствовать в различных активностях, включая фуд-корт, винную ярмарку и фотозону. Также для самых маленьких гостей подготовлен Дом Деда Мороза, где они смогут отправить свои письма волшебнику.



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