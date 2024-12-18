В афише — театральные представления, ярмарки, спортивные забеги и экскурсии, которые пройдут по всем районам кубанской столицы.
21 декабря в парках города откроются первые новогодние ёлки. Для детей и взрослых организуют концерты, игровые программы и творческие мастер-классы, которые будут проходить локально в каждом округе.
До 31 декабря в Краснодаре работают ярмарки новогодних украшений, где можно приобрести ёлочные игрушки, гирлянды и сувениры. В этот период также продолжает работу новогодняя почта: на ул. Рашпилевской, 60 установлен ящик для посланий Деду Морозу.
С 20 декабря стартует Рождественская ярмарка на Пушкинской площади, которая будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 до 12 января. Здесь можно приобрести праздничные сувениры, деликатесы и поучаствовать в различных активностях, включая фуд-корт, винную ярмарку и фотозону. Также для самых маленьких гостей подготовлен Дом Деда Мороза, где они смогут отправить свои письма волшебнику.
Подробную афишу можно найти по этой ссылке.
Власти Краснодара опубликовали подробную афишу новогодних мероприятий
Краснодар готовится к встрече Нового года-2025, и в честь этого в городе стартовали праздничные мероприятия для детей и взрослых.
В афише — театральные представления, ярмарки, спортивные забеги и экскурсии, которые пройдут по всем районам кубанской столицы.