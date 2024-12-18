В карельском Беломорье нашли месторождение подземных вод

Балансовые запасы составляют в общем объеме 4,3 тыс. куб. м в сутки. Во время изысканий специалисты пробурили семь скважин по 100 м глубиной. Отчет о находке с подсчетом запасов воды прошел государственную экспертизу. Наиболее богатые скважины сотрудники Росгеологии законсервировали.