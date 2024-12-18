В карельском Беломорье нашли месторождение подземных вод

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 декабря. /ТАСС/. Месторождение подземных вод обнаружили геологи на севере Карелии. Воду намерены использовать для питьевых и хозяйственных нужд Кемского района, говорится в сообщении Росгеологии.
В Кеми и близлежащем Рабочеостровске на протяжении нескольких лет постоянно возникают перебои с подачей воды из-за аварий.
«Кемское месторождение питьевых подземных вод» — так называется новое открытие гидрогеологов центрального производственного геологического объединения (ПГО) Росгеологии. Оно станет резервным источником подземных вод питьевого и хозяйственного назначения для города Кемь и поселка Рабочеостровск на севере Республики Карелия", — говорится в сообщении.
Балансовые запасы составляют в общем объеме 4,3 тыс. куб. м в сутки. Во время изысканий специалисты пробурили семь скважин по 100 м глубиной. Отчет о находке с подсчетом запасов воды прошел государственную экспертизу. Наиболее богатые скважины сотрудники Росгеологии законсервировали.
Полученные результаты лягут в основу предложения по строительству водозабора на выделенном перспективном участке. Действующий объект построен в 1970-х гг. прошлого столетия.
Правительство России поддержало обращение главы республики Артура Парфенчикова и включило объект по поиску и оценке подземных вод в федеральную программу «Геология: возрождение легенды». В 2022 г. Росгеология приступила к реализации этой задачи.