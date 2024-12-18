Все нижегородские собаки обязаны встать на учет

Учет осуществляется при визите хозяина с питомцем к ветеринару. Регистрация может быть выполнена любым из доступных способов: при помощи бирки, ошейника, электронной метки, электронного ошейника, микрочипа или клеймения. Также необходимо сделать прививку против бешенства.
Процесс регистрации бесплатен, однако владельцам придется самостоятельно приобрести бирку, чип или ошейник, стоимость которых начинается от 100 рублей.
Каждой собаке будет присвоен уникальный буквенно-цифровой номер, действительный на территории всей страны. Ожидается, что полный процесс регистрации займет от двух до трех лет.