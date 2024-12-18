Все нижегородские собаки обязаны встать на учет

Учет осуществляется при визите хозяина с питомцем к ветеринару. Регистрация может быть выполнена любым из доступных способов: при помощи бирки, ошейника, электронной метки, электронного ошейника, микрочипа или клеймения. Также необходимо сделать прививку против бешенства.