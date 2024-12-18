Последние новости к вечеру 18 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 декабря 2024 года.
Кремль заявил об очевидном заказчике убийства генерала Кириллова
Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова — дело рук Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, следствие работает эффективно и подтвердило заказчиков теракта.
МО показало находящиеся в зоне досягаемости ракет ATACMS регионы
Минобороны РФ показало, какие регионы находятся в зоне досягаемости дальнобойного вооружения ВСУ. ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG угрожают ДНР, ЛНР, Крыму, Херсонской и Запорожской областям, ЦФО, а дроны Tekever AR3 «охватывают» несколько регионов ЮФО, СКФО и ПФО.
Герасимов заявил об остановке продвижения ВСУ в Курской области
Российские войска пресекли попытки прорыва ВСУ и наемников в Курской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ. За время боев были уничтожены 42 тыс. противников, 1 800 танков и бронемашин и 350 орудий.
Абхазия попросила Россию о бесплатных поставках электроэнергии
Абхазия запросила у РФ бесплатные поставки 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии на 2025 год, заявил и.о. министра энергетики Джансух Нанба. Пока подтверждения нет, текущий контракт действует до конца 2024 года.
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым
На станции Княжая произошло столкновение грузового и пассажирского составов. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, на место происшествия направлены спасатели и бригады скорой помощи, готовятся места размещения для пассажиров.