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Последние новости к вечеру 18 декабря 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 18 декабря 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 18 декабря — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 декабря 2024 года.

Кремль заявил об очевидном заказчике убийства генерала Кириллова

Источник: Reuters

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова — дело рук Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, следствие работает эффективно и подтвердило заказчиков теракта.

МО показало находящиеся в зоне досягаемости ракет ATACMS регионы

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Минобороны РФ показало, какие регионы находятся в зоне досягаемости дальнобойного вооружения ВСУ. ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG угрожают ДНР, ЛНР, Крыму, Херсонской и Запорожской областям, ЦФО, а дроны Tekever AR3 «охватывают» несколько регионов ЮФО, СКФО и ПФО.

Герасимов заявил об остановке продвижения ВСУ в Курской области

Источник: РИА "Новости"

Российские войска пресекли попытки прорыва ВСУ и наемников в Курской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ. За время боев были уничтожены 42 тыс. противников, 1 800 танков и бронемашин и 350 орудий.

Абхазия попросила Россию о бесплатных поставках электроэнергии

Источник: РИА "Новости"

Абхазия запросила у РФ бесплатные поставки 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии на 2025 год, заявил и.о. министра энергетики Джансух Нанба. Пока подтверждения нет, текущий контракт действует до конца 2024 года.

В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

На станции Княжая произошло столкновение грузового и пассажирского составов. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, на место происшествия направлены спасатели и бригады скорой помощи, готовятся места размещения для пассажиров.