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Massive Attack отказались от фестиваля Coachella из-за его влияния на экологию

Участники британской трип-хоп-группы Massive Attack признались, что отказались от выступления на музыкальном фестивале Coachella в следующем году из-за негативного воздействия этого мероприятия на окружающую среду.

Источник: Звук

Участники британской трип-хоп-группы Massive Attack признались, что отказались от выступления на музыкальном фестивале Coachella в следующем году из-за негативного воздействия этого мероприятия на окружающую среду.

Massive Attack уделяют особое внимание вопросам климата и экологии и проводят свои шоу с учетом требований по охране окружающей среды.

В интервью для NME они резко высказались по поводу Coachella.

Мы отказались от Coachella в следующем году, потому что, опять же, мы были там один раз, и этого было достаточно Если вы хотите увидеть самое нелепое проявление человеческого поведения, то вот оно.

Роберт Дель Ная участник группы Massive Attack.

Ранее группа отменила осенний тур по США из-за «непредвиденных обстоятельств».