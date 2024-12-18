Massive Attack отказались от фестиваля Coachella из-за его влияния на экологию

Участники британской трип-хоп-группы Massive Attack признались, что отказались от выступления на музыкальном фестивале Coachella в следующем году из-за негативного воздействия этого мероприятия на окружающую среду.
Massive Attack уделяют особое внимание вопросам климата и экологии и проводят свои шоу с учетом требований по охране окружающей среды.
В интервью для NME они резко высказались по поводу Coachella.
Мы отказались от Coachella в следующем году, потому что, опять же, мы были там один раз, и этого было достаточно Если вы хотите увидеть самое нелепое проявление человеческого поведения, то вот оно.
Роберт Дель Ная участник группы Massive Attack.
Ранее группа отменила осенний тур по США из-за «непредвиденных обстоятельств».