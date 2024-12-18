На праздниках в Ростовской области не планируют проводить уличные гуляния

В Ростовской области на новогодних и рождественских праздниках уличных гуляний не планируется. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщила глава министерства культуры региона Анна Дмитриева.
Всего, по словам министра, должны провести более 5 тысяч мероприятий. Развлекательные акции и программы организуют в различных форматах, но все они будут проходить на закрытых площадках.
Основными центрами активности станут учреждения культуры. На этих объектах заранее проинспектировали антитеррористическую защищенность и системы охраны объектов.
Врио начальника ГУ МВД России по Ростовской области Владимир Савчук добавил, что во время проведения праздничных мероприятий будут приняты дополнительные меры безопасности. В том числе, на входах установят контрольно-пропускные пункты, также будет увеличено число патрулей, экипажей ГАИ и представителей общественных объединений.
Напомним, накануне в регионе до 1 декабря 2025 года продлили ограничения на использование пиротехники. За выполнением этого требования будут следить, отдельное внимание уделят вопросам пожарной безопасности в образовательных организациях и социальных учреждениях.