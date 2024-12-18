В трёх районах Уфы отключат воду, тепло и электроэнергию

В Орджоникидзевском районе не будет электричества с 00:00 до 05:00 часов по улице Кремлёвская в домах № 57/1, 57/2, 59/2, 61, 61/2. В эти же часы не будет электроэнергии в доме № 7 по Борисоглебской.
Горячей воды не будет 10:00 до 14:00 часов на улице Первомайская в домах № 5, 5б, 9а и на Кольцевой в доме № 31.
В Советском районе с 10:30 до 18:30 часов произойдёт отключение холодной и горячей воды на проспекте Октября в домах № 8/1, 10/1, 12/2 и Комсомольской в домах № 19, 21, 21/1.
Также без горячей воды с 12:00 до 16:00 часов останутся жители на проспекте Октября в домах № 12/1, 14/1, 14/2.
Кроме того, в Калининском районе с 11−00 до 17−00 отключат центральное отопление на улице Ферина в домах № 1а, 1, 3 и на Глинки в домах № 7, 9, 11.