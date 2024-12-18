В трёх районах Уфы отключат воду, тепло и электроэнергию

В Орджоникидзевском районе не будет электричества с 00:00 до 05:00 часов по улице Кремлёвская в домах № 57/1, 57/2, 59/2, 61, 61/2. В эти же часы не будет электроэнергии в доме № 7 по Борисоглебской.