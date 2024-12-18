Студенты Юга получат рекомендации по вопросам трудоустройства

Среди тем подкаста — чем практика отличается от стажировки, какие плюсы есть у работы в офисе, стоит ли откликаться на вакансии крупных компаний человеку без опыта и как вести себя во время первого собеседования. Как рассказала Мария Прохорова, профессиональные путь многие начинают еще в студенчестве. И в этот момент у таких специалистов возникают самые разные вопросы, от «как мне совмещать работу и учебу» до «что нужно сделать, чтобы меня заметили».