Студенты Юга получат рекомендации по вопросам трудоустройства

Молодые специалисты часто сталкиваются с проблемами в трудоустройстве, и очень важно, чтобы в начале своего пути они получили практическую информацию, которая поможет правильно выбрать место работы и подготовиться к собеседованию. Для информационной помощи Сбер разработал подкаст «Вы нам подходите», в рамках которого HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова отвечает на вопросы студентки Анны Шиловой о том, как найти себя в мире профессий.
Среди тем подкаста — чем практика отличается от стажировки, какие плюсы есть у работы в офисе, стоит ли откликаться на вакансии крупных компаний человеку без опыта и как вести себя во время первого собеседования. Как рассказала Мария Прохорова, профессиональные путь многие начинают еще в студенчестве. И в этот момент у таких специалистов возникают самые разные вопросы, от «как мне совмещать работу и учебу» до «что нужно сделать, чтобы меня заметили».
— Мы рады поделиться своим опытом и дать несколько советов от крупнейшего работодателя страны. Надеемся, что наш подкаст поможет ребятам преодолеть внутренние барьеры и начать уверенно строить свою карьеру, — отметила Мария Прохорова.