Какой будет погода в Казахстане 19 декабря

АСТАНА, 18 дек — Sputnik. На большую часть Казахстана 19 декабря будет оказывать влияние циклон, — ожидается снег, метель, на юге, юго-востоке страны осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, порывистый ветер. На северо-западе, севере и в центре ожидается сильный снег. По республике ожидается туман. Колебание температуры воздуха ночью прогнозируется: на западе страны от 3−13 до 5−18 мороза, на востоке от 10−26 до 7−20 мороза; на остальной территории ожидается понижение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере до 10−20 мороза, в центре страны до 13−25 мороза, на юге, юго-востоке республики до 7−13, в горных районах 15−18 мороза.
В Абайской области по прогнозам синоптиков будет без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, в центре области 15−20, в Жарминском районе порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 18−23 мороза, днем 5−10, на юге области 2 мороза.
В Акмолинской области прогнозируют ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-восточный 9−14, ночью на западе, севере, юго-востоке области 15−20 м/с, днем на севере, юге, востоке области 15−20, на севере, востоке области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Актюбинской области обещают снег, метель. На западе, юге области гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14, ночью на севере, востоке, западе, днем на юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3−8 мороза.
В Алматинской области осадков не обещают. Ветер юго-восточный 9−14, утром и днем на юге, востоке, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 2, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 0−5 тепла, в горных районах области 0−5 мороза.
В Атырауской области по данным синоптиков возможен снег. На севере, юге, востоке области гололед, низовая метель. Ветер северо-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на севере области 12, днем 4−9 мороза.
В Восточно-Казахстанской области будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на востоке, юго-востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на северо-западе области 8, на севере, востоке области 22−27 мороза, днем 5−10, на севере, востоке области 14, на северо-западе области 1 мороза.
В Жамбылской области днем на юго-западе и в горных районах прогнозируют осадки (дождь, снег), гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на севере, в горных районах области 12 мороза, днем 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 2 мороза.
В Жетысуской области осадков не обещают. Ветер юго-восточный 9−14, на востоке области порывы 15−20 м/с, в районе Алакольских озер 23−28 м/с, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 8, в горных районах области 24 мороза, днем 3 мороза- 2 тепла, на севере, в горных районах области 7−12 мороза.
В Западно-Казахстанской области ночью пройдет снег, гололед, низовая метель, днем на севере, востоке, юге области снег, гололед, низовая метель. На востоке области туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, на юге, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днем 6−11 мороза.
В Карагандинской области на западе возможен снег, на севере небольшой снег, метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14, на западе, севере области порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, востоке области 15−20 мороза, днем 0−5, на востоке области 8 мороза.
В Костанайской области будет снег, на юге осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе области туман. Ветер юго- восточный 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3−8 мороза, на юге области 0 градусов.
В Кызылординской области обещают осадки (дождь, снег). На западе, в центре области гололед. Ветер южный, юго-западный 9−14, на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на севере области 6 мороза, днем 0−5 тепла, на севере области 3 мороза.
В Мангистауской области на западе, севере и в центре возможны осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер северо- западный 9−14, на западе, в центре области 15−20, днем на западе области порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2 мороза-3 тепла, на севере, востоке области 5 мороза.
В Павлодарской области на западе и севере пройдет снег, низовая метель, днем гололед. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 1−6 мороза.
В Северо-Казахстанской области ночью возможен снег, метель, на юго-западе области гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, на западе, севере, юге области гололед. На западе области туман. Ветер юго-восточный 15−20, на юге области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 мороза, днем 4 мороза-1 тепла.
В Туркестанской области днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области вероятны осадки (дождь, снег), на севере, в горных районах области гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер южный, юго- западный 8−13, на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20, утром и днем на горных перевалах области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 8 мороза, днем 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов.
В Улытауской области ночью на западе, севере и в центре прогнозируют снег, метель, днем снег, метель, на западе, севере области временами сильный снег. Ветер южный, юго-восточный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, днем 0−5 мороза.
Погода в мегаполисах
- в г. Астане по данным синоптиков ожидается переменная облачность, ночью снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер юго-восточный 9−14, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем около 0 градусов.
- в г. Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 2−4 тепла.
- в г. Шымкенте прогнозируют переменную облачность, во второй половине дня осадки (преимущественно дождь). Ветер южный, юго-западный 8−13, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2 −4 мороза, днем 6−8 тепла.