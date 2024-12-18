Какой будет погода в Казахстане 19 декабря

АСТАНА, 18 дек — Sputnik. На большую часть Казахстана 19 декабря будет оказывать влияние циклон, — ожидается снег, метель, на юге, юго-востоке страны осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, порывистый ветер. На северо-западе, севере и в центре ожидается сильный снег. По республике ожидается туман. Колебание температуры воздуха ночью прогнозируется: на западе страны от 3−13 до 5−18 мороза, на востоке от 10−26 до 7−20 мороза; на остальной территории ожидается понижение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере до 10−20 мороза, в центре страны до 13−25 мороза, на юге, юго-востоке республики до 7−13, в горных районах 15−18 мороза.