Артист балета Сергей Полунин заявил об отъезде из России вместе с семьей

«Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил. Россия стала для меня домом на многие годы, огромная помощь мне была оказана. Много фантастических спектаклей мне помогли создать. Все, что мне нужно, и даже больше мне дали. Спасибо зрителю за поддержку, спасибо всем, кто со мной работал и мне помогал», — написал Полунин.