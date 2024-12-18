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Главную елку зажгли в Астане (видео)

В Астане прошла церемония зажжения новогодних елок в шести районах, куда собрались горожане, чтобы воочию увидеть волшебный момент, передает NUR.KZ.

Источник: gov.kz

В Астане сегодня в 20:00 зажгли главную елку столицы. Ее высота составляет 25 м. Елку впервые установили рядом со стадионом «Астана Арена». До этого традиционной площадкой была территория ЭКСПО.

«В этом году у нас уникальная елка. Она имеет естественную форму, по бокам — новогодняя шаль, здесь порядка 3000 игрушек и очень много гирлянд», — рассказал заместитель директора «Астанагенплан» Елнар Базыкен.

Вместе с ней елки зажгли и во всех 6 районах города. Всего по Астане в разных локациях установили 30 елок.