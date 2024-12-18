Лидер «Миража» рассказал о самых запоминающихся новогодних гастролях

«В Германии снег — достаточно редкое явление, но, как назло, та зима выдалась очень снежной, и из-за снежных заносов в этом туре мы часто не успевали добраться до гостиницы после концерта и ехали сразу на площадку в следующий город», — рассказал Горбашов изданию «Газета.ру».