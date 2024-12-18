Омбудсмен Ярославская посетит семью многоженца Ивана Сухова в Москве

В интервью Саше Сулим многоженец похвастался, что сам решает, когда и с какой супругой будет вступать в интимную связь — те на все согласны. Детей он воспитывает строго, за проступки наказывает, а также определяет, какие мультфильмы и кино они будут смотреть. В школу они не ходят, учатся дома. Сухов также признался, что растит дочерей практически «на заказ» — знакомые мужчины присматривают невест для своих детей.