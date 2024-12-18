Ростовчанкам советуют искать будущего мужа в учебных заведениях

Жительницам Ростовской области рассказали, где искать будущего мужа. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Жанну Рябцеву.
По словам спикера, девушкам, которые учатся в вузах, стоит обратить внимание на своих однокурсников. Они могут стать «тем самым» для создания серьезных отношений и крепкой семьи.
— Вот я нашла своего мужа на металлургическом факультете Уральского федерального университета. Мы живем в России, у нас с вами рядом везде русские, наши мужчины, — поделилась своей историей Жанна Рябцева.