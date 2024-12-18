В Алматы максимально исключат точечное строительство — Ерболат Досаев

В Алматы разработаны новые правила застройки и градостроительный регламент, по которым вводятся жесткие ограничения на строительство. Об этом в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Ерболат Досаев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
«Моя работа, как акима, началась с точечной застройки. Было выделено по поручению главы государства 19 объектов, с которыми мы разобрались, где-то мы их снесли, где-то выкупили. Все проблемы были решены. В новых правилах застройки и градостроительном регламенте мы это все закрепили», — сказал глава города, отвечая на вопросы журналистов.
Для усиления контроля за строительством с начала 2022 года полностью или частично снесено 69 строительных объектов, из которых 26 жилых и 43 нежилых. Среди основных нарушений — отсутствие полного пакета разрешительных документов и отклонения от согласованного эскизного проекта. Снос подобных объектов проводится по решению суда.
«Мы проделали большую работу. Разработали новые правила застройки и градостроительный регламент, по которым вводятся жесткие ограничения на строительство в городе, то есть максимально исключающие точечное строительство, застройку предгорий, зеленых зон и дворовых территорий».
Так, между проспектами Абая и аль-Фараби нельзя будет возводить жилье выше 9 этажей, за исключением уникальных объектов. Строительство будет допускаться лишь при условии наличия архитектурно-градостроительного обоснования их общественной значимости, обеспечения устойчивости и экологичности проектных решений, включая применение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, а также при условии минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
Южнее ВОАД, проспекта аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова будет запрещено строительство зданий в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более. Также не будет допускаться переоборудование террас и технических этажей при реконструкции.
К тому же в городе больше не будет строиться жилье ниже III класса. Точечное размещение зданий в существующих жилых кварталах и дворовых территориях будет невозможно.
Новые правила усилят контрольные функции государственных органов в части приемки и эксплуатации многоквартирных жилых комплексов, а также расширят полномочия органов архитектурно-строительного контроля. На сегодня новые правила застройки и градостроительный регламент размещены в открытом доступе для обсуждения экспертами и общественностью. До конца года они будут представлены на рассмотрение депутатов маслихата и в случае утверждения вступят в силу в начале 2025 года.
«Если маслихат утвердит новый градостроительные регламент и правила застройки, то мы окончательно закрепим базовые условия работы в городе и также решим проблему с физическими лицами, которые сегодня находятся вне зоны регулирования и за счет этого срезают горы, ставят новые дома