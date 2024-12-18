В Алматы максимально исключат точечное строительство — Ерболат Досаев

Новые правила усилят контрольные функции государственных органов в части приемки и эксплуатации многоквартирных жилых комплексов, а также расширят полномочия органов архитектурно-строительного контроля. На сегодня новые правила застройки и градостроительный регламент размещены в открытом доступе для обсуждения экспертами и общественностью. До конца года они будут представлены на рассмотрение депутатов маслихата и в случае утверждения вступят в силу в начале 2025 года.