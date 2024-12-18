В Нижнем Новгороде начали испытывать новый метод лечения панкреатита

Удаление поджелудочной железы бывает в некоторых случаях необходимо при невыносимых болях и угрозе онкологического заболевания — аденокарциномы. Операция, в свою очередь, приводит к панкреатогенному сахарному диабету. Эту проблему и призван решить метод хирургов ПИМУ.