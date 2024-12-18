В Нижнем Новгороде начали испытывать новый метод лечения панкреатита

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) начали испытывать новый метод лечения хронического панкреатита, сообщили в пресс-службе программы «Приоритет-2030» Минобрнауки РФ. Впервые в российском опыте применена трансплантация эндокринных клеток, называемых островками Лангерганса.
«Для устранения стойкого болевого синдрома хирурги полностью удалили поджелудочную железу, передали ее биологам, а последующую коррекцию инсулинодефицита осуществили путем пересадки в печень пациентов их собственных островков Лангерганса — эндокринных клеток из хвостовой части поджелудочной железы», — отметили в пресс-службе.
Удаление поджелудочной железы бывает в некоторых случаях необходимо при невыносимых болях и угрозе онкологического заболевания — аденокарциномы. Операция, в свою очередь, приводит к панкреатогенному сахарному диабету. Эту проблему и призван решить метод хирургов ПИМУ.
«Островковые клетки извлекаются из удаленной поджелудочной железы пациента, очищаются, а затем вводятся в портальную вену печени этого же человека. Островки в печени начинают вырабатывать инсулин, регулируя уровень глюкозы в крови», — рассказала заведующая лабораторией регенеративной медицины Александра Кашина.
Операция проведена двум пациентам, они отметили существенное снижение боли, при этом пока зафиксирована скромная роль пересаженных островков Лангерганса. Медики видят решение проблемы в более ранней пересадке островков, до их истощения при длительной болезни.
Исследования проводились в рамках государственного задания Минздрава РФ при поддержке программы «Приоритет-2030».